PM TOKYOS ⟩ Tiidrek Nurme: olla olümpial esimeses kolmandikus – ülikõva

«Nii nagu ma enne võistlust arvasin: kui tulen 30 parema sekka, on suurepärane. Ehk 27. koht on kindlasti kordaminek. Ajalises mõttes tahtnuks ehk natukene kiiremini distantsi läbida, aga jooks kujunes täpselt selliseks nagu kujunes. Seegi, kuidas keha sellele kõigele reageerib, selgub alles jooksu käigus. Aga arvan, et võin etteastega rahule jääda,» sõnas maratoonar.

«Eks pärast poolt [distantsi] lootsin olla natukene värskem, kui tegelikult lõpuks olin. Võib-olla teine pool oli natukene aegalasem, kuigi enam-vähem võrdsed. Arvestades seda, et tuli üksinda kangutada-pignutada, seegi oli oma jõukadu. Aga 27. koht – ülikõva. Siin on maailma kõige kiiremad jooksjad koos. 78 neid stardis oli (startis siiski 106 sportlast, lõpetas 76 - toim.) ja keegi polnud siin tagasihoidliku tulemusega, nii et olla siin esimeses kolmandikus on minu jaoks suur saavutus.»