Tokyo olümpia lõputseremoonial anti teatepulk üle Pariisile. Lootusega, et seal tuleb kolme aasta pärast jälle normaalne olümpia. FOTO: David Goldman

Tokyo olümpiamängud on lõppenud. Need olid mängud, milliseid tänapäeval pole varem nähtud – publikuta, piirangutega, testimisega, koroonaehmatustega. Et mängud ära peeti, tähendab kokkuvõttes juba suurt võitu, samas võib mõista ka neid, kelle meelest oli klaas pigem pooltühi.