VIDEO ⟩ Trekirattur Jason Kenny tõusis Suurbritannia aegade edukaimaks olümpiasportlaseks

Kusjuures võit tähistas Kenny jaoks juba karjääri seitsmendat olümpiakulda, lisaks on tal auhinnakapis ka kaks hõbedat. See tähendab, et ta on nüüdsest Suurbritannia ajaloo edukaim olümpiasportlane. Varasemalt jagas ta seda au koos tiimikaaslase Chris Hoyle'ga.