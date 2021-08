Iga olümpiamängudelt võidetud medal on eestlaste jaoks kullahinnaga, samal ajal kui USA või Hiina rahvuskoondiste medalite arvu kipub tihtilugu devalveerima tõik, et taolistes suurriikides elab kordades ja kordades rohkem inimesi. Medalspercapita.com on aga valmis teinud medalitabelid, kus pannakse riigid pingeritta hoopiski rahvaarvu alusel.