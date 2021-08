Pariis proovib majanduslikult Tokyo olümpiamängudele silmad ette teha

Äsja lõppenud Tokyo olümpiamängud läksid praeguste andmete põhjal maksma 13,1 miljardit eurot. See on täpselt võrreldav Eesti riigieelarvega. Kui Jaapan 2013. aastal olümpiamängude korraldamisõiguse võitis, siis märgiti, et selle maksumuseks läheb 6,2 miljardit eurot. Seega läks kõik vähemalt kaks korda kallimaks.