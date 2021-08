Jaapani peaminister: Tokyo olümpiamängud olid imelised

Suga tänas enda sõnavõtus kõiki inimesi, kes panustasid nendesse mängudesse. Lisaks uskus ta, et nad said kõigega hästi hakkama. «Sportlaste esitused tegid need mängud lihtsalt imeliseks. Ma soovin aplodeerida kõikidele sportlastele, seda nii neile, kes suutsid eesmärgid täita kui ka võistlejatele, kellel jäi midagi saavutamata. Olite väga tublid,» alustas Suga teadaannet sotsiaalmeedias.

«Mitmed vaatlejad hindasid, et meie koroonapiirangud olid liiga ranged, kuid teised jällegi tunnustasid meid pingutuse eest. Eelkõige jäi kõlama, et saime rasketes tingimustes hakkama ja kõik õnnestus, kuna tegemist on Jaapaniga. Ma soovin siiralt tänada korralduskomiteed, meditsiinitöötajaid ja vabatahtlike. Teieta poleks me seda suutnud.»