GALERII ⟩ President võõrustas pidulikul tänuüritusel Eesti olümpiasportlasi

Riigipea sõnul küsiti temalt Tokyos korduvalt, kas ilma publikuta olümpia on ikka see päris õige? «Aga milline on see õige olümpiatunne? Minu esimesed mälestused – olümpiatunded – pärinevad sügavast nõukogude ajast. See tunne jõudis toona kohale läbi raadiolainete, ilma pildita ja ilma sinimustvalgeteta tribüünidele,» selgitas president Kaljulaid ja lisas, et nii, nagu kellelegi on antud sellest olümpiast osa saada või kaasa elada, ongi õige olümpiatunne: «See tunne, et on osa saadud millestki väga erilisest.»