Hobuse piitsutamise järel küberkiusu ohvriks langenud viiekordne maailmameister: sellest on väga raske toibuda

«Ma olen peaaegu valmis ütlema, et minu jaoks on sellega vaimselt hakkama saamine tähtsam, kui sponsorlepingute teenimine,» tunnistas 31-aastane Schleu. «Kui sa oled millegi sellisega kokku puutunud, siis on sellest raske tagasi tulla,» lisas ta Die Zeitile antud intervjuus.