Venemaa avaldas taas soovi korraldada olümpiamänge

Venemaa välisminister Sergei Lavrov avaldas, et käib ettevalmistus kandidatuuri välja panemiseks. «Meil on mitmeid linnasid – Kindlasti Peterburi, aga usun, et ka Kaasan,» ütles Lavrov uudisteagentuurile TASS.

«Mitmed linnad on meile juba oma kandideerimissoovist teada andnud,» ütles Lavrov Rostovis, kus toimus kohtumine Venemaa olümpiakomiteega.

Venemaal keelati 2032. aasta olümpia- ja paraolümpiamängude korraldajaks kandideerimine, sest neil on kehtivad karistused Maailma antidopingu agentuurilt (WADA). Tokyo olümpial ei saanud Venemaa sportlased võistelda oma lipu all ning nad osalesid neutraalsete sportlastena Venemaa olümpiakomitee egiidi all.

Kuigi 2036. aasta mängudeni on aega 15 aastat on juba mitmed riigid üle maailma avaldanud oma kandideerimise soovi. Võimalike võõrustajatena on läbi käinud Indoneesia, Türgi, Suurbritannia ja Saksamaa-Iisraeli ühispakkumine.