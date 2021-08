Alaliidu saamatuse tõttu olümpial medališansid minetanud rootslanna: täielik amatöörlus

Amatöörluse kohta tõi ta ka veel ühe näite enne olümpiamänge. Talle teatati Rootsi tõsteliidust, et olümpiamängudele pääsemine on juba enne viimast võistlust tagatud. Siiski selgus peagi, et arvutamisega oli alt mindud ja Strenius pidi hoopis USAsse kvalifikatsioonvõistlusele reisimia. See nihutas mõistagi vormikõverat taaskord Tokyosse minekuks alla.