VIDEO ⟩ Eesti Paralümpiakomitee esitles Tokyo paraolümpia koondist

Eesti paraolümpia koondise esitlusest võttis osa Jaapani suursaadik T.E hr Hajime Kitaoka, kes soovis sportlastele edukat võistlust: «Nüüd on teie aeg, parasportlased, nüüd on aeg paraolümpiamängudeks, mis on sama olulised kui olümpiamängud.»

Jaapani suursaadik hr Hajime Kitaoka lisas: «Olümpia- ja paraolümpiamängude võõrustajamaa esindajana Eestis on mul äärmiselt hea meel kohtuda kõigi Eesti parasportlastega, kes on valmis minema Jaapanisse. Seda just nüüd kui Eesti ja Jaapan tähistavad 100 aastat sõprust.»

Susannah Kaul võitis tänavusel hooajal Euroopa meistrivõistlustel 50 m vabaltujumises hõbemedali, lisaks uuendas ta sel hooajal nii oma 50 m kui ka 100 m vabaltujumise isiklikke rekordeid.

«See hooaeg on olnud minu jaoks vägagi edukas ning olen kõikidel kevadel toimunud võistlustel täitnud eesmärgid, mille olin eelnevalt seadnud,» sõnas Kaul.

Viiendat korda paraolümpiamängudele sõitev Kardo Ploomipuu sõnas: «Tokyo 2020 paraolümpiamängudel on minu jaoks eriline tähendus. Vähesed saavad 20 aastat oma ala nautida ja kõrgel tasemel võistelda.»

Ploomipuu on oma pika sportlaskarjääri jooksul võitnud mitmeid medaleid, tähtsaim neist 2008. a Pekingi paraolümpiamängude pronksmedal 100 m seliliujumises S10 klassis. Lisaks on ta tulnud 2009., 2011. ja 2016. aastatel 100 m seliliujumises S10 klassis Euroopa meistriks ning ujunud aastatel 2006–2013 seitse Euroopa rekordit (viis 50 m ja kaks 100 m seliliujumises).

Tokyo olümpiamängudel osalenud sõudmise neljapaadi liige Kaspar Taimsoo andis teatepulga olümpiasportlastelt paraolümpiasportlastele: «Jaapanis ootab teid suurepärane kogemus, sealsed inimesed on väga lahked ja abivalmid ning nad ootavad põnevusega paraolümpiamänge. Minu poolt teile palju edu ja näidake, mis kõik võimalik on.»

Toyota on olümpia- ja paraolümpiamängude üleilmne partner ning koostöö leiab väljendust «Start Your Impossible» juhtmõtte all. Toyota on muutumas globaalseks liikuvuslahendusi pakkuvaks ettevõtteks eesmärgiga võimaldada liikuvusvabadust igaühele läbi erinevate liikuvuslahenduste ja teenuste.

Tokyo 2020 paraolümpiavõistlusteks loodi Toyota Balti paraolümpiatiim, kuhu kuuluvad kuus Baltimaade parasportlast, sealhulgas paraujujad Susannah Kaul ja Matz Topkin Eestist. Kannustatuna võimatuna näivate eesmärkide saavutamisest inspireerivad parasportlased meid igapäevaselt oma töökuse ja sihikindlusega raskusi ületama. Paraolümpia sportlased tõestavad igapäevaselt, et miski pole võimatu.

Toyota Balticu turunduse divisjoni juhi Marek Maide sõnul on Toyota eesmärk paraolümpia partnerina toetada läbi spordi ja tõhusate transpordilahenduste sellise ühiskonna kujunemist, kus igaühel on vabadus liikuda ja teostada oma unistusi.

«Start Your Impossible on Toyota püüdlus tõsta esile meie paraolümpia sportlasi ja tutvustada laiemalt sportlasi ja nende saavutusi. Loodame, et meie sportlased saavutavad paraolümpial oma eesmärgid ja et neist saavutustest saab rõõmu tunda osa ka kogu Eesti rahvas,» sõnas Maide.

Eesti parasportlaste ajakava Tokyo 2020 paraolümpiamängudel:

Ujumine:

25.08 Susannah Kaul 50 m vabaltujumine

26.08 Robin Liksor 100 m rinnuliujumine

28.08 Susannah Kaul 100 m vabaltujumine

02.09 Kardo Ploomipuu 100 m seliliujumine

02.09 Matz Topkin 50 m vabaltujumine

03.09 Matz Topkin 50 m seliliujumine

Kergejõustik: