Poola odavisketäht on marus: korraldajad rikkusid meie võistluse täielikult

«Mõned meist said tõsised vigastusi. Enne finaali katsid nad lahenduste otsimise asemel hooraja jääga, et seda jäigemaks muuta. Kes iganes räägib sellest, et tingimused olid kõigile võrdsed või, et kõik peavad kohanema ja viskama räägivad õigust, aga ei tea meeste odaviskest väga midagi või on täiesti ignorantsed,» jätkas poolakas.