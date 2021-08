Koroonaviirus kimbutab ka Tokyo paraolümpiamänge

Nakatunud sportlase nime ei avalikustatud, kuid on teada, et ta peab viibima nüüd kaks nädalat eneseisolatsioonis. Eile teatas Tokyo korralduskomitee, et enne võistlusi on tuvastatud juba kümme koroonaviirusega nakatunut, kuid kõik need olid antud väljaspool olümpiaküla viibivate isikute poolt.