Eesti sportlane jõudis paraolümpial esikümnesse, Topkinit tabas võistluse eel tagasilöök

«Lootsin tulemust 1.04 või 1.05, aga hommikul tundsin, et ilmselt päris sellist tulemust täna ei tule,» sõnas ajaga 1.06,90ga lõpetanud Ploomipuu pressiteates.

«Mind see ei mõjuta, et publikut pole. Tunnen sellegipoolest, et olen paraolümpial. Sel aastal oleme saanud mitmeid võistlusi, kus pole olnud pealtvaatajaid olnud. Seega pole hullu.»

Topkin sai paraolümpiamängude debüüdil 14. koha ajaga 43,91. Enne starti sõnas ujuja, et Tokyosse jõudes jäi ta haigeks ning treeningutel on näha, et vorm sai kannatada.

Homme ootab Topkinit ees tema põhiala, 50 meetri seliliujumine. «Tahaks finaali saada ja Kardost ka parema koha saada,» sõnas ta peale avastarti.