Olümpiaprogamm võib kaotada ühe oma kõige graatsilisema ala

Romašina on karjääri jooksul võitnud seitse olümpiakulda, millest kaks viimast pärinevad Tokyost. Ta on 21-kordne maailmameister ja 13-kordne Euroopa meister.

«Kahjuks räägitakse, et venelased on teistest 25 aasta jagu ees ning sünkroonujumine võib sootuks olümpiaprogrammist kaduda. Ma loodan kohutavalt palju, et seda ei juhtu,» lausus Romašina.