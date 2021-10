Miks ei osale Pekingi olümpia testvõistlustel Eesti sportlasi?

Ent praegu toimuvad testvõistlused pole oma tasemelt tippvõistlused. Eelkõige on nende toimumine oluline korraldajatele. «Olümpiamängude testvõistlused peetakse laias laastus kohalikke jõududega. Need on rohkem ajavõtusüsteemide katsetamiseks ning kohtunikele ja vabatahtlikele,» lausus EOK spordidirektor Martti Raju.

«Olümpiakoondisesse need inimesed ilmselgelt ei jõua. Sportlase puhul on välistatud, et ta kuskil 21 päeva kinni istub. Meil pole selliseid sportlasi. Vaid üksikud on vaktsineerimata, kuid need pole sportlased. Ma ei tea, kellele korraldajad selle reegli välja mõtlesid, ilmselt on see riigipoolne nõue,» ütles Raju.