Olümpia kroonjuveeli ähvardab suur pettumus

Nimelt märkis tunnustatud NHLi žurnalist Pierre LeBrun, et NHLil ja nende mängijate ühendusel on võimalik 10. jaanuarini Pekingi olümpiast lahti öelda ning kui järgmise paari kuu jooksul tõuseb koroonapandeemia tõttu edasi lükatud NHLi mängude arv, on see LeBruni sõnul mõistagi võimalus.