Üliraske sihi võtnud Klæbo loodab kolme nädalaga vastuseid saada

Rahvusvahelise suusaliidu FISiga vestelnud Klæbo märkis, et ta peab eesmärki võimalikuks. «Tõsi, see saab olema väga-väga raske, eriti arvestades [Pekingi suusaradade] kõrgust maapinnast.»

Viikingite järeltulija loodab, et saab kolme Šveitsis Davosis veedetava nädalaga oma küsimustele vastused. «Saan sealt head kogemust, kuidas on olla kõrgmäestikus. Davos on sama kõrgel kui olümpiarajad,» lisas Klæbo.