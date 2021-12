ROKil kukkus boikotiga kivi südamelt, Hiina ähvardab USAd karmide vastumeetmetega

Hiina võimud ähvardasid USAd karmide vastumeetmetega, vahendas Reuters Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Zhao Lijiani sõnu. Ta lisas, et USA vandenõu mängude läbikukutamiseks ei lähe läbi ning see viib usalduse kaotuseni.

ROKi hinnangul on valitsusliikmete olümpial viibimine pelgalt poliitiline otsus, mida nemad apoliitilise organisatsioonina austavad. «Samas andis see avaldus mõista, et olümpiamängud ja sportlaste osalemine neil on poliitikast üle ja me tervitame seda,» kommenteeris ROK USA boikotti.