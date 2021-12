Euroopa Parlamendi asepresident: Pekingi olümpiamänge tuleks täielikult boikoteerida

Ameerika Ühendriigid kinnitasid esmaspäeval, et kuulutavad Pekingi taliolümpiale diplomaatilise boikoti. Hiina teatas, et USA plaanid olümpiamänge läbi kukutada ei lähe läbi. Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) andis oma avalduses mõista, et neil kukkus kivi südamelt, sest kuigi poliitika on tunginud sporti, siis ei pea sportlased seepärast kannatama.