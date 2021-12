Team Estonia kui Eesti visiitkaart aastakümneteks. Reaalsus või utoopia?

«Raha üksi ei tee tulemust. Sportlane ja tema abilised vajavad toimivaid tugimehhanisme. Nagu kontoritöötajale on elementaarne arvuti ning ehitajale labidas ja kiiver, vajab sportlane suurel areenil läbilöömiseks arstiabi ja massaaži,» sõnas Raju.

Mainitud paindlikkuse all peab Mitt muu hulgas silmas teenuste võimaldamist välismaal elavatele tiimi liikmetele (näiteks kümnevõistlejad USA-s, kus füsioterapeudi seanss maksab Miti sõnul 150–200 dollarit) ja vajaduspõhist lisarahastust. «Hoiame eelarves varu, mis võimaldab reageerida vastavalt sportlaste põhjendatud vajadusele n-ö juhtumipõhiselt, puudutagu see varustust, treeninglaagrit, ravi või midagi muud,» märkis Mitt ja tõi näitena välja odaviskaja Magnus Kirdi mulluse ravi Prantsusmaal.

Raido Mitt FOTO: EOK

Alaliitude koordinaatori sõnul kuulub eelkõige meditsiini ja füsioteraapia vallas tulevikuplaani kindlate regionaalsete partneritega koostöö alustamine, kuid seni on teenustele ligipääs kenasti võimaldatud spordimeditsiini sihtasutuse kaudu.

Demokraatia tulemust ei too

Uuendusena on süsteemi kaasatud olümpiamängude kavas oleva viie pallimängu (jalgpall, jäähoki, korvpall, käsipall, võrkpall) koondised, samuti viis mitteolümpiaala (auto- ja motosport, orienteerumine, male, võistlustants). «Individuaalalade tegijad on ikka abi saanud, pallurid alati jõhkralt kõrvale jäänud. Tegemist on murrangulise ja terve spordi toetamise loogika põhjaliku muutusega,» tähtsustas Raju.

«Igasuguse kahtluseta oli see ainuõige otsus. Varem nägime juhtumeid, et koondist ei suudetud tiitlivõistlusele välja saatagi. Jõustunud süsteem koosneb kahest osast: saavutusspordi toetus ja tugiteenused. Toetused on koondistele, mitte nende liikmetele eraldi,» selgitas Mitt.

Samuti on põhjalikult muutunud EOK tippspordikomisjoni tegevuse olemus. «Varem esitles ja kaitses iga ala eraldi oma kandidaate, kuid nüüd toimub arutlus koos ja otsused langetatakse alaüleselt,» sõnas Mitt.

«Team Estonia ei lammuta senist spordisüsteemi. Alaliidud koos oma eesmärkide ja vastutustega jäävad,» selgitas kõnealuse komisjoni esimees Erich Teigamägi. «Meie hangime endiselt info alaliitudelt ja sellest lähtudes teeme valikud.»

Erich Teigamägi FOTO: EOK

«Oleme eeskujuks võtnud Kanada ja Uus-Meremaa mudelid. Lühidalt öeldes: tulemust ei sünnita mitte demokraatia mängimine, vaid konkurents ja konkreetsus. Sportlasele antakse kaheks aastaks sihtsuunitlusega toetus ja kui seatud eesmärk jääb täitmata, tuleb tema asemele järgmine abivajaja,» esitas Raju muu maailma näiteid ja tõi need kodukamarale: «Arvestada tuleb ka perspektiiviga. Mõnigi on nimekirjast väljajäämise või oodatust madalamale tasemele arvamise pärast pettumust väljendanud, andmata aru, et maailma tippu tõusmine ei ole enam reaalne. Seega võib ja lausa peab ka meie tippspordikomisjon langetama julgeid otsuseid – see ongi selle ainuke mõte!»