Mõttekaaslased kogunevad: juba teine riik liitus Pekingi taliolümpia diplomaatilise boikotiga

Hiina on kõikvõimalikud inimõiguste rikkumised ümber lükanud ning väidab, et süüdistused on fabritseeritud. Nende välisministeeriumi kõneisik Wang Wenbin teatas, et austraallased tegelevad «poliitilise poosetamisega» ning tegelikult ei huvita kedagi, kas nad tulevad olümpiale või mitte.