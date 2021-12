Venemaa tahab endale olümpiamänge

Matõtsin pole esimene kõrgel tasemel poliitik, kes on sellest rääkinud. Varasemalt on soovist oma isamaal taas olümpiat näha rääkinud ka Venemaa välisminister Sergei Lavrov. Sealjuures oli Lavrov konkreetsem: sihil võib olla 2036. aasta suveolümpia.

«Oleme võimas spordiriik, kellel on vägev infrastruktuur ja tohutult kogemusi suurte võistluste korraldamisega,» vahendas Matõtsinit RIA Novosti. Meediast on varem läbi käinud, et 2036. aasta olümpialinnadeks võivad olla Vladivostok või Peterburi.