Olümpialootuse kehvad tulemused on viinud mustamiseni: nad on rumalad ja pahatahtlikud

Eelmisel hooajal säranud ja MMil neli medalit võitnud, neist ühe kulla, kaks hõbedat ja pronksi, Bolšunov on alanud talvel olnud selgelt alavormis, kuid kuna venelane pole meediale kommentaare jaganud, siis on paratamatult läinud teele teiste arvamused ning meedias on tekkinud omalaadne sopaloopimine.

«Mulle teeb Aleksandri füüsiline ja vaimne pool muret. Ta peab vigadest õppima. Õige oleks kõige eest mitte põgeneda,» ütles Venemaa spordikommentaator Dmitri Guberniev, vahendas Ilta Sanomat. Ta tõi välja, et laskesuusatajad on alati meediaga suhelund ja nad on oma riigi ja fännide ees aupaklikud.

Leidub ka Bolšunovi eest välja astujaid. Näiteks murdmaasuusatamise ja laskesuusatamise olümpiavõitja Anfissa Reztsova, kelle hinnangul on 24-aastane Bolšunov võitleja. «Need, kes Bolšunovi kritiseerivad on rumalad ja pahatahtlikud. Šašat ei tohiks süüdistada, mina toetan teda. Asjad pole läinud nii nagu loodetud, aga olümpiani on jäänud enam kui kuu,» ütles Reztsova Championat veebilehele.