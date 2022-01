Zirk avaldas, et reeglite rikkumine jätnuks ta Tokyo olümpia poolfinaalist peaaegu kõrvaltvaatajaks

Olgu märgitud, et kui Zirk pääses Tokyos starti, siis paraujujal Robin Liksor mitte. Tema hilines ettevalmistusruumi kaks minutit. «See oli täielikult minu viga, et seda varem üle ei kontrollinud. Eks see oli ikka väga raske põnts, kui oled treeninud terve elu, et paraolümpiale saada, ning saatuslikud kaks minutit jätavad sind võistlusest kõrvale, aga me kõik teeme vigu ning selliseid asju juhtub,» lausus ta.