Šmigun-Vähi ees olümpiakulla võitnud rootslannale võib Pekingi olümpia jääda vaid unistuseks

On väga võimalik, et 2010. aasta Vancouveri olümpial 10 km vabatehnikasõidus Kristina Šmigun-Vähi eest kuldmedali näpsanud Kalla karjäär on jõudmas lõpusirgele. Konkurentsitihedas Rootsi murdmaakoondises ei kipu talle leiduma kohta, et osaleda kuu aja pärast algavatel Pekingi olümpiamängudel.