Soome jääb üle pika aja ühel taliolümpia alal esindamata

Soomlase viimane lootus oli 23-aastane Samuli Suomalainen, kes on 2016. aasta juunioride maailmameister. Ta keskendus olümpiapileti jahtimisel 1500 meetri distantsile, kuid paraku vedas tervis teda alt.

Hänninen on veendunud, et Suomalainen pääsenuks ilma terviseprobleemita olümpiale, sest viimastel MK-etappidel näidatud tase polnud midagi utoopilist. «Ta oleks kindlasti Põhja-Ameerikas uisutanud aja 1.45,5. Olümpiale pääses mitu meest, keda ta on sügise jooksul võitnud.»