Suusakuningas Klæbo keeldus olümpia nimel kolmandast vaktsiinisüstist

«Olen juba kaks korda vaktsineeritud. Muidugi lasen ka kolmanda süsti teha. See on vajalik, sest nii on võimalik pandeemiast lahti saada. Kuid praegu, vahetult enne olümpiat, ei lase ma lisasüsti teha. Enne olümpiat tuleb absoluutselt kõigega olla ülimalt ettevaatlik. Seetõttu otsustasin kolmanda süstiga oodata,» rääkis Klæbo.