Misasja? Hiina keelas tavakodanikel olümpiaga seotud inimestele esmaabi andmise

Hiinas on väga karm koroonapoliitika ning viiruse levik hoitakse sisuliselt nullilähedal. Seda enam tehakse kõik, et välismaalt saabuvad sportlased ja nende kaaskondlased ei satuks hiinlastega kontakti. Nii on ka välistatud, et näiteks sportlased või välismaa ajakirjanikud pääseksid Pekingis niisama ringi uitama.