Soome suusataja keeldub olümpial ühel alal osalemast

Eelmisel nädalal toimunud Soome meistrivõistluste vabatehnikasprindis kulla võitnud Mäki osalemine Pekingi olümpial on sisuliselt kindel. Ühe stardi teeb ta kindlasti sprindis, kuid teised distantsid on veel lahtised. Selge on aga see, et 15 + 15 km suusavahetusega sõidus teda ei näe.