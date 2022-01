Olümpiakomiteed kardavad Pekingis spionaaži

Nimelt muretsevad mõlemad olümpiakomiteed nutiseadmetes oleva informatsiooni turvalisuse eest. Sportlastele ei kõla selline soovitus just ahvatlevalt.

«Mul on perekond, mul on kuueaastane poeg. Raske on ette kujutada, et suhtlen temaga telefoniga, kus tuleb kõneaja eest maksta müntides,» kommenteeris Hollandi kiiruisutaja Hein Otterspeer.

Tema kolleeg Thomas Krolin usub, et Hiina vastu esitatud kahtlused spionaažis on ülepaisutatud. «Ma ei suuda uskuda, et nad luuaravad kümnete tuhandete sportlaste järel, sest see tähendaks rahvusvahelist skandaali. Ma ise pole veel otsustanud, kuidas käitun. Ega mul suurt midagi varjata pole,» ütles ta.