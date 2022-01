NBA-täht on mures: vaadake, mida Hiina Peng Shuaiga tegi. Kas me oleme valmis neile oma sportlaseid usaldama?

«Samal ajal, kui me siin räägime, käib seal genotsiid. On väga tähtis, et sportlased kasutaksid ära igat võimalust, sest neil on platvorm, millega kaitsta süütuid inimesi üle maailma, kes enda õiguste eest ise ei saa seista,» rääkis varemgi teravalt inimõiguste teemal sõna võtnud Boston Celticsi keskmängija BBC taskuhäälingus «The Sports Desk».

«On nii palju sportlaseid, näitlejaid, lauljaid, räppareid või lihtsalt inimesi, kellel on selline platvorm, aga kes kardavad sõnagi öelda, sest nad on seotud äridega, mis toovad sisse palju raha. Mõistagi Hiina maksab selle kõige eest ja seetõttu nad kardavadki midagi välja öelda,» seletas Kanter.

«Ma olen kohtunud paljude sportlastega ning sellest rääkinud. Esimesena ütlen ma neile alati: «Vaata, mida Hiina Peng Shuaiga tegi. Kas me oleme valmis neid oma sportlastega usaldama?» Ma olen kindel, et iga sportlane peab ühel hetkel otsustama ja lõpuks ütlema välja, et ei saa toetada olümpiamänge, mis on seotud genotsiidiga, inimõiguste rikkumisega ja koonduslaagrites vägistamisega. Mul on endiselt lootust,» jätkas korvpallur.