Mis saab olümpiast? Norra koondislased jäid kaks nädalat enne Pekingit koroonasse

Norra koondise austerlasest peatreener Alexander Stöckl kinnitas NRK-le, et nii Fredrik Villumstad kui ka Daniel-Andre Tande andsid pärast viimast MK-etappi, kus nad tuba jagasid, positiivse koroonaproovi.

Kohustuslikus eneseisolatsioonis viibib praegu ka viimasel kahel etapil triumfeerinud Marius Lindvik, kes oli pikalt lähikontaktis Tandega. «Sellest tulenevalt ei võta ta osa ka Norra meistrivõistlustelt,» kinnitas peatreener. Ülimalt suure tõenäosusega jäävad kõik nimetatud mehed eemale ka nädalavahetusel Titisee-Neustadti MK-etapist.

Pärast seda on suusahüppajatel kavas veel ka 29.-30. jaanuaril toimuv Willingeni MK-etapp ning seejärel, juba 4. veebruaril, antaksegi avalöök Pekingi taliolümpiale. Suusahüppajate proovivõistlused algavad sealjuures kohe päev hiljem ja esimene medalikomplekt jagatakse välja 6. veebruaril.

Teoorias peaksid norralased selleks ajaks haiguse läbi põdema, kuid kuna tegemist on Hiinaga, võib iga pisiasi riiki pääsemisel takistuseks saada. Näiteks on enne Pekingisse reisimist tarvis anda teatud arv negatiivseid teste, kuid koroona läbipõdenud inimesed on vahel pärast haiguse läbipõdemist kehas olevate antikehade tõttu testide kontekstis positiivseks jäänud.

«Mõned ütlevad, et praegu on just õige aeg selle läbipõdemiseks, teised, et see on halvim võimalik aeg. Ma ei keskendu aga sellele, sest mina ei saa hetkel niikuinii midagi enam mõjutada,» jäi 27-aastane Tande vähemalt väliselt rahulikuks.