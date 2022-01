Mis nüüd? Ameeriklaste suurim staar vahetab kaks nädalat enne olümpiat treenerit

Suure otsuse taga on aga imepisike, et mitte öelda, et mikroskoopiline põhjus: koroonaviirus. Nimelt sõitis Lackie eelmise aasta lõpus, mil Shriffin COVID-isse haigestus, kodumaale Kanadasse.

Plaan nägi ette, et ta jätkab distantsilt ameeriklanna juhendamist ning kui olukord rahuneb, reisib taas Shriffini juurde USAsse. Pead tõstva omikroni tüve tõttu on kahe riigi vahel reisimine aga keeruliseks muutunud ning nõnda leidiski Shriffini meeskond, et õigem oleks see koostöö lõpetada ja leida Pekingi olümpiaks enda kõrvale keegi, kes saaks reaalselt kohapeale reisida.

«On väga oluline, et Mikaelat ümbritseks hea ja tugev meeskond. See on midagi, mida ta väga vajab, eriti olümpia eel, mis on niigi stressirohke sündmus,» ei teinud Skiracing.com portaaliga suhelnud Lackie otsusest suurt numbrit.

Lackie hakkab asendama Coley Oliver, lisaks kuuluvad ameeriklanna tiimi veel isiklik treener Mike Day ja ema Eileen Shiffrin.