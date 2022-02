OTSEÜLEKANNE 04.02 ⟩ Pekingi taliolümpia suurejooneline avatseremoonia

Sildaru oli uudise üle väga õnnelik «Mul on hea meel, et lipukandmine minu kätesse usaldatakse ja tore, et ma saan seda ka koos Martiniga teha,» ütles ta EOK pressiteenistuse vahendusel.

Himma sõnas muiates, et helistas kohe pärast teate saamist oma treener Kalju Ojastele, kes soovitas tal võimalikult soojalt riietuda. «Ta on ka olümpial lippu kandnud (Nagano olümpiamängudel 1998. aastal) ning andis paar nippi,» kostis Himma. «Juba see oli uhke, et sain olümpiale. Lipukandmine on veel uhkem asi.»