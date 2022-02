OTSEÜLEKANNE JA -BLOGI ⟩ Maltsev ja Aigro pääsesid olümpial kindlalt põhivõistlusele

«Kui sel korral tulemuse kirja saaks, siis oleks ju super,» sõnas ta kerge muige saatel. «Saan öelda seda, et praegu olen kõige paremas vormis, mis mul üldse on olnud. See on nii tunnetuslik kui ka tulemuste poolest nii. MK-sarjas veel kõrgeid kohti saavutanud pole, kuid treening on edasi viinud. Kohati on asjad küll ebastabiilsed, kuid heade hüpete jooksul pole mul probleemi olla teises kümnes.»