Olgu öeldud, et sel MK-hooajal pole naised suusavahetusega sõitu sõitnud. Viimati nägi seda ala mullu Saksamaal Oberstdorfis toimunud MMil, kus võidutses mõistagi Therese Johaug.

Norralanna on tänavu MK-sarjas üsna vähe võistelnud, kuid kahtlemata on ta suusavahetusega sõidu suurfavoriit. Kõige teravamat konkurentsi peaks talle pakkuma rootslanna Frida Karlsson, kes on distantsisõitudes sel hooajal paar korda Johaugile ära teinud.