JÄRELVAADATAV JA BLOGI ⟩ Kelly Sildaru jäi olümpiadebüüdil finaali ukse taha

Sildaru on kvalifikatsioonis kolmanda asetusega, temast eespool on prantslanna Tess Ledeux ja šveitslanna Mathilde Gremaud. «Mul endal on ka Big Airi suhtes väiksemad ootused ja seega on lihtsam seal oma sooritust teha. See on hea soojendus olümpiaks,» rääkis eestlanna mõned päevad enne võistlust.