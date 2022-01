Soomele olümpialt palju kulda ja karda toonud ala ei ela just parimaid päevi

Soome on kahevõistluses võitnud olümpiamängudelt 14 medalit, millest enamat on vaid Austrial (15) ja Norral (31), meie põhjanaabrid on sama pulga peal Saksamaaga. 4. veebruaril algaval Pekingi olümpial on stardis aga vaid üks soomlane.