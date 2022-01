VIDEOD ⟩ Kümme Eesti säravamat hetke taliolümpialt: posu medaleid ja neljas koht, mis tundus nagu triumf

Kullasäras Antson

Pronksine Levandi

Eestlasi vaimustanud hilisem dopingupatune

Jah, pole salata, et murdmaasuusataja Andrus Veerpalu maine on dopingupattude tõttu ilmselt igaveseks rikutud. Aga salata ei saa sedagi, et 2002. aastal Salt Lake Citys ja 2006. aastal Torinos vaimustas ta eestlasi.