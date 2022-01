Karma? Johaugi kritiseerinud taliäss nakatus olümpia eel koroonaga

26-aastane Forfang andis positiivse koroonaproovi reedel. «Aeg näitab, kas see mõjutab kuidagi ka olümpiat. Pean enne Hiinasse saabumist andma negatiivse testi,» ütles Forfang Dagbladetile.

Need inimesed, kes on 30 päeva enne olümpiat koroonaviirusega nakatunud, peavad enne Hiinasse saabumist andma koguni neli negatiivset PCR testi. Ülejäänud saabujad pääsevad kahe testiga.

Aasta alguses teenis ta aga tähelepanu, kui kritiseeris Norra murdmaasuusatajat Therese Johaugi, kes valiti kodumaal aasta naissportlaseks. «Võin öelda, et Norras on palju häid naissportlasi, kuid eile läks peaauhind ühele väga targale sportlasele, kes on süüdimõistetud dopingu kasutamises,» ütles Forfang.