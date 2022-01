Norra suusakoondist tabas olümpia eel halvim võimalik ajastus

Eelmisel nädalal Itaalias kõrgmäestikulaagris viibinud Norra koondis saabus kodumaale pühapäeval ning just siis tegi Monsen kiirtesti, mis positiivseks osutus. Esmaspäeval tegi juhendaja otsa ka PCR-testi, mis koroonaviiruse olemasolu kinnitas.

«Olin šokis, kui sellest kuulsin ja tunnen Arildile kaasa. See on halvim võimalik stsenaarium,» sõnas koondise mänedžer Espen Bjervig väljaandele VG ning lisas, et kõiki koondislasi testitakse nüüd iga päev.