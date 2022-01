Jelena Välbe: Pekingi olümpiamängud tulnuks aasta võrra edasi lükata

Nendeks sportlasteks on murdmaasuusatajad Heidi Weng ja Anne Kjersti Kalvå, ent nakatunute arv võib lähipäevil veel suureneda. Norra koondis tühistas esimese lennu Pekingisse ning nüüd oodatakse, kas 31. jaanuaril saavad esimesed murdmaasuusatajad Hiinasse lennata.

Välbe sõnul on sportlased pandud väga keerulisse olukorda ja seda polnuks tegelikult vaja. «Praeguse seisuga ei saa tulla ilusaid olümpiamänge. Kõik, kes on jõunud juba Pekingisse kohale, tõmbasid n-ö õnnepileti. Targem olnuks olümpiamängud aasta võrra edasi lükata ja lasta vaktsiinidel veelgi paremini inimesteni jõuda. Mõistagi on nüüd seda liiga hilja teha, ent keegi ei soovi olla hetkel nende kahe Norra sportlase nahas,» sõnas Välbe.