JÄRELVAADATAV ⟩ Murdmaasuusatamise sprindis võtsid favoriidid oma, eestlased kvalifikatsioonist edasi ei pääsenud

Naiste hulgas on kindlaks favoriidiks rootslanna Maja Dahlqvist, kes on käimasoleval MK-hooajal näidanud ülivõimsat minekut. Kõige suuremat konkurentsi peaks talle pakkuma sloveenitar Anamarija Lampic.

Meeste seas on raske näha, kes võiks astuda vastu Johannes Hösflot Kläbole. Jah, suusavahetusega sõit läks norralasel täiesti aia taha, kuid sprinte on ta sel hooajal täielikult valitsenud. Kahvatumat karva medalitele on oodata aga väga põnevat heitlust!