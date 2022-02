JÄRELVAADATAV ⟩ Tšehhi alistas närvide mängus Šveitsi

Tšehhi koondisel on nelja aasta tagusest Pyeongchangi olümpiast valusad mälestused. Alagrupiturniir läbiti kaotusteta, kuid lõpuks jäädi medalita, sest pronksimängus tuli tunnistada Kanada paremust. Sarnane muster jätkus ka järgmistel tiitlivõistlustel. Viimase kolme MMi peale on Tšehhi alagrupis võitnud 17 ja kaotanud neli mängu, kuid poolfinaali jõudnud vaid korra.

Koondise liidriks on kodumaal mängiv 35-aastane David Krejci, kes on varasemalt osalenud nii 2010. kui ka 2014. aasta olümpiaturniiril. Tema auhinnakapis on 2011. aastast ka Stanley karikas.