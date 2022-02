JÄRELVAADATAV ⟩ Läti osutas vastupanu, kuid Soome võttis oma ja jätkab hokiturniiri täiseduga

Soome jätkab turniiri täiseduga ning on C-gruppi samuti kaks võitu saanud Rootsi ees juhtimas. Läti ja Slovakkia on mõlemad mängud kaotanud. Soome kohtub pühapäeval Rootsiga ning Slovakkia samal päeval Lätiga.

Detsembris toimunud Channel One Cupi võitnud Soome on Venemaa kõrval üks suurfavoriitidest. Nende koosseis on neil mängudel üks kogenenuimatest. Meie põhjanaabrite esimene ründekolmik Markus Granlund, Teemu Hartikainen ja Sakari Manninen on aastaid kokku mänginud ning möödunud hooajal viskasid nad Ufa Salavat Julajevi eest KHLis kamba peale 70 väravat. Soomlaste ründeliini kuulub veel Narvas sündinud endine NHLi mängija Leo Komarov, kokku on NHLi kogemusegi mehi koosseisus 11.