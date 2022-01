Norra suusaekspert: alaliit peaks nakatunutele kiiresti ütlema, et nende olümpiast ei saa asja

Viirusega nakatunud peavad armutut võitlust ajaga, kuid ilmselt tuleb selles lahingus alla vanduda. Isegi, kui nad jõuaks õigel ajal Pekingisse, siis võistlusteks valmistumine on juba lörris. Vähemalt nii usuvad mitmed spetsialistid, näiteks suusaekspert Fredrik Aukland.

«Paradoksaalsel kombel on Norral vaid neli murdmaakohta, neli naistel ja neli meestel. Pekingis eduka esinemise alused on kõrguste- ja ajavahega kohanemine. Kui tahad seal tulemust teha, peavad need asjad paigas olema,» arutles Aukland VG veergudel.