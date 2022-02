JÄRELVAADATAV ⟩ 17-aastane hokitäht kostitas Soomet kahe tabamusega, ent favoriit võttis magusa võidu

Soome läks tänasele kohtumisele kindla soosikuna, ent ootamatult jäid nad kuuendal minutil kaotusseisu. Slovakkia viis juhtima 17-aastane Juraj Slafkovsky, kelle koduklubiks on seejuures Soome kõrgliigas mängiv Turku.

Slovakkia ja Soome kuuluvad olümpial B-alagruppi, kus on veel Rootsi ja Läti. Muide, mitmed eksperdid on turniiri eel rääkinud, et lisaks Venemaale kuulub soosikute hulka ka Soome.