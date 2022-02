HOMME OTSEÜLEKANNE ⟩ Kas keegi suudab haavatud Norrale vastu saada? Stardis ka Eesti naiskond

Kindlasti on suurfavoriidiks Norra, kuid nagu ütles koondise peatreener Ole Morten Iversen, jäi pool nende naiskonnast koju: Heidi Weng ja Anne Kjersti Kalva nakatusid vahetult enne talimänge koroonaga ning ehkki nad on pääsenud isolatsioonist koju, ei saa nad veel Pekingis võistelda.

See tähendas, et Norra murdmaakoondis pööras pilgud laskesuusatajate poole. Näiteks uuriti, kas biatlonikoondis oleks nõus laenama Tiril Eckhoffi, kuid said eitava vastuse.