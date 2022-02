OTSEÜLEKANNE JA -BLOGI ⟩ Bö on andmas orkaanihoiatust, Ränkel alustas suurepäraselt

Kui rääkida kõrgest mängust, tuleb eelkõige otsa vaadata norralasele Johannes Thingnes Böle ja prantslasele Quentin Fillon Maillet'le, kes on Pekingis olnud väga heas hoos. Neil mõlemal on kirjas üks kuld. Ent nagu laskesuusatamises ikka, on reaalne medalivõimalus rohkem kui kümnel sportlasel.